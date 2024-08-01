Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza gelen zamla ilgili açıklama yaptı. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır" denildi.

DOĞAL GAZA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir ifade ile 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZDA SERBEST TÜKETİCİ TARİFESİ

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatının Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatının nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıktığı aktarıldı.