Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi, 3 milyon 960 bin 35 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 893 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı, 14 bin 583 lira 3 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 274 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 312 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 853 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 404 bin 897 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 239 milyon 480 bin 414 metreküp olarak kayıtlara geçti.