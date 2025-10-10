Doğa Koruma ve Milli Parklar Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile söz konusu Başkanlık kapsamında görev alacak kişilerin hakları, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Genel Müdürlüğün, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DKMP Genel Müdürlüğünün Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esasları, kurul başkanı, başkan yardımcıları, başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarının atanma, görev, yetki ve sorumluluklarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, teftişe tabi olanların sorumluluklarını ve yükümlülükleri belirlendi.

Yönetmelik kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılacak.

Başkanlığın görevleri arasında, her türlü teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ile ilgili emir, talimat ve onaylar üzerine görevlendirme yapmak ve sonuçlarını takip etmek yer alıyor, ayrıca gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapmakla yükümlü olacak.