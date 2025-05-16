Doğa Koleji Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji tarafından düzenlenen yarışmada öğrenciler toplumsal sorunlara çözüm sunan projeleriyle dikkati çekerken, dereceye giren projeler yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda uygulanabilir, sürdürülebilir ve bilimsel temellere dayalı nitelikleriyle öne çıktı.

Doğa Koleji, lise düzeyinde uyguladığı t-MBA eğitim modeliyle öğrencilerini yalnızca sınavlara değil, topluma duyarlı, çözüm odaklı, girişimci bireyler olarak hazırlıyor. Bu vizyonun en güçlü çıktılarından biri, her yıl düzenlenen ve yüzlerce projenin yarıştığı Doğa Koleji Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması oldu.

Yarışma, öğrencileri fikirden prototipe, araştırmadan girişimciliğe taşıyan kapsamlı bir deneyim sunarken, önceki yıllarda bu yarışmada dereceye giren projeler, melek yatırımcılarla buluşmuş, farklı platformlarda ulusal ve uluslararası ödüller kazanmış ve öğrencilerin genç yaşta iş dünyasıyla bağ kurmalarına olanak sağlamıştı.

Genç girişimci öğrenciler tarafından t-MBA İnkübasyon Merkezi'nde geliştirilen yenilikçi iş fikirleri projeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, Bağımsız Danışma Kurulu Üyesi ve Girişimci Mentörü Münir Kundakçı ve PınarOnline e-Ticaret ve Teknoloji Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik tarafından değerlendirildi. Yarışma sunumları ve değerlendirmelerinde yapay zeka, dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı projeler, gençlerin vizyonunu ve çözüm üretme yetkinliklerini ortaya çıkardı.

Doğa Koleji Antalya Kampüsü'nden Bengisu Bayraktar, geliştirdiği FreshCheck adlı dijital sistemle birincilik ödülünün sahibi olurken, market ve restoranlarda son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri dijital olarak takip eden sistem, gıda israfını azaltmayı ve işletmelere verimlilik kazandırmayı hedefliyor.

Tuzla Kampüsünden Serra İklil Pektaş ve Elif Gazioğlu da denizlerdeki mikroplastik sorununa çözüm getiren Puredite projesiyle ikinci olurken, deniz yüzeyini temizleyen ve çevresel veri toplayarak bilimsel çalışmalara katkı sağlayan çevreci dron sistemi, doğa ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

Ankara Çayyolu Kampüsünden Nilsu Ataman ise orman yangınlarını erken tespit eden ve müdahale eden ASP-Ateş Savar Projesi ile üçüncülük ödülüne layık görülürken, otomatik çalışan, ağır yük taşıyan dronlar aracılığıyla hem yangın söndüren hem de bilimsel veri toplayan sistem, doğaya duyarlılığı teknolojiyle birleştiriyor.

"Doğa Koleji lise eğitimi, öğrenciyi merkeze alan ve geleceğe hazırlayan çok yönlü bir model üzerine kurulu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerin yalnızca fikir üretmekle kalmayıp, araştırdıklarını, uyguladıklarını ve projelerini topluma fayda sağlayan somut çözümlere dönüştürdüklerini belirtti.

Uz, Doğa Koleji'nde öğrencilerini sadece akademik bilgiyle değil, etik değerlerle, çözüm odaklılıkla, girişimcilik ruhuyla ve topluma katkı sunma bilinciyle yetiştirdiklerini vurguladı.

t-MBA eğitim modeli sayesinde öğrencilerinin liderlik, finansal okuryazarlık, sunum becerileri ve tasarım odaklı düşünme gibi 21'inci yüzyıl yetkinliklerini erken yaşta kazandığına dikkati çeken Uz, şunları kaydetti:

"İş Projeleri Yarışmamız da bu modelin en güçlü çıktılarından biridir. Öğrencilerimiz bu yarışmada yalnızca fikirlerini paylaşmıyor, aynı zamanda iş dünyasıyla da buluşuyor, geçmiş yıllarda yatırım alan, ödüller kazanan projelerimiz bunun en somut kanıtıdır. Doğa Koleji lise eğitimi, öğrenciyi merkeze alan ve geleceğe hazırlayan çok yönlü bir model üzerine kuruludur. Gerçek problemler üzerinde çalışılır, disiplinlerarası düşünme becerisi geliştirilir, prototipleme ve proje yönetimi uygulamalı biçimde deneyimlenir. Öğrencilerimizin her biri yalnızca geleceğin mesleklerine değil, geleceğin sorunlarına da çözüm üretebilecek bireyler olarak dünyaya katkı sunmaya hazırdır."