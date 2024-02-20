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Doğa Koleji VEX Robotics İstanbul Turnuvası'nda lise kategorisinde birinci oldu

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Doğa Koleji, İstanbul'da düzenlenen VEX Robotics İstanbul Turnuvası'nda lise kategorisinde birinci oldu. Kolej, 13 robotik takımın yarıştığı turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Doğa Koleji, VEX Robotics İstanbul Turnuvası Yarışması'nda lise kategorisinde kupanın sahibi oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 42 takımın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin lise kategorisinde Doğa Koleji, 13 robotik takımla yarıştı.

Finalde Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü 86840M Maschinellkraft takımı, Doğa Koleji Sarıyer Kampüsü 18416S Alfatech'i zorlu bir mücadelenin ardından yendi.

Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü 86840M Maschinellkraft takımı, turnuvada ikinci kez kupaya ulaştı. Doğa Koleji Tuzla Kampüsü 34111A Zynthify takımı ise etkinlikte "Energy Award"a layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Teknoloji Dersleri Bölüm Başkanı Reşit Şafak Gedik, takımlarının bir sonraki amacının VEX Ulusal Turnuvasında şampiyon olarak Türkiye'yi, Amerika'da temsil etmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Doğa Koleji İstanbul Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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