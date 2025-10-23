Doğa Koleji Öğrencileri 'Hem-Dye' Projesiyle Ödül Kazandı

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü öğrencilerinden Zeynep Sude Geylan ve Ceren Yediler, "Hem-Dye" adlı projeleriyle Yeni Nesil Erken Girişimcilik Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası'nca düzenlenen yarışma kapsamında ödüle layık görülen proje, kenevir bitkisinden elde edilen doğal boyalarla cilt hastalıklarına karşı çevre dostu çözüm sunuyor.

Kolej, t-MBA programı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerini yalnızca akademik olarak değil, yenilikçi, araştırmacı ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştiriyor.

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü öğrencilerinin başarısı, söz konusu vizyonun somut örneklerinden biri oldu. Girişimcilik ruhuyla doğadan ilham alan Geylan ve Yediler, çevreyle uyumlu teknolojiler geliştirerek geleceğe değer katmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmelerine imkan tanıyan eğitim modeli uyguladıklarını belirtti.

t-MBA programının, girişimcilik, yenilikçilik ve liderlik becerilerini erken yaşta geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Şengel, "Zeynep ve Ceren'in sürdürülebilir bir dünyanın parçası olma bilinciyle geliştirdikleri proje, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Öğrencilerimizi bilimi, yaratıcılığı ve doğa sevgisini bir araya getirdikleri bu örnek başarı için gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Sude Geylan da kimyasal boyaların hem cilde hem çevreye verdiği zararları araştırırken, doğada aslında çözümlerin zaten var olduğunu fark ettiklerini aktardı.

Kenevir bitkisinden elde ettikleri doğal boyalarla hem cilt dostu hem de çevreci alternatif geliştirdiklerine dikkati çeken Geylan, "Bu proje bizim için sadece bir yarışma değil, geleceğe dair bir sorumluluk." değerlendirmesini yaptı.

Ceren Yediler de girişimcilik kültürüyle kolejde erken yaşta tanıştıklarını vurgulayarak, fikirlerinin projeye dönüşmesinin, araştırma yapmayı, üretmeyi ve sabırlı olmayı öğrettiğini, ödülün de büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.