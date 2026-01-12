Doğa Koleji'nin bursluluk sınavı yapıldı

Doğa Koleji tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Doğa'sında Bursluluk Sınavı", Türkiye genelindeki kampüslerde gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen sınava, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler katılım sağladı.

Akademik başarı, analitik düşünme becerileri ve problem çözme yetkinliklerinin ölçüldüğü sınavda, başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda eğitim desteği imkanı sunuldu.

Sınava katılan tüm öğrencilere "Vitamin" ve "Raunt" dijital eğitim desteği hediye edildi. Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından açıklandı.

"Kuruma duyulan güvenin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, sınava gösterilen ilginin eğitime verilen değerin ve kuruma duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Dijital altyapı ve güçlü değerlendirme sistemi sayesinde sonuçları hızla açıkladıklarını aktaran Genç, "Bu organizasyonun her aşamasında büyük bir özveriyle görev alan çalışma arkadaşlarımıza, sınavımıza katılan tüm öğrencilerimize ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç da bursluluk sınavının, Doğa Kolejinin çeyrek asırlık eğitim birikiminin sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu aktardı.

Sınavda bilginin, analitik düşünme, problem çözme becerileri ve potansiyellerin çok yönlü ve bilimsel ölçütlerle değerlendirildiğini aktaran Kılanç, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde gördüğümüz bu ilgi, velilerimizin bilinçli tercihlerini ve Doğa Koleji'nin ölçme-değerlendirmede güven veren, şeffaf ve sistemli yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor. Sınav sürecinin tüm aşamaları titizlik ve şeffaflıkla yürütüldü. Yenilikçi eğitim modelimiz, güçlü akademik kadromuz ve çeyrek asırlık deneyimimizle 'Türkiye'nin Doğa'sında' geleceğin bireylerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kampüslerimizde velilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek bu süreci birlikte, sağlıklı ve güven temelli biçimde yönetiyoruz."