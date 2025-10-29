Doğa Koleji Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Doğa Koleji, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü yurt genelindeki kampüslerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında anaokulundan liseye kadar her yaş grubundan öğrencinin katılımıyla şiir, müzik, dans ve tiyatro gösterileri düzenlendi. Kırmızı-beyaz renklerle donatılan kampüslerde, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı afişler, resimler ve Türk bayrakları sergilendi.

Kutlamalar boyunca, Cumhuriyet'in özgürlük, bilim, ilerleme ve dayanışma gibi temel değerlerini yaşatma kararlılığı ön plana çıktı.

Kolej, "Cumhuriyet Rengimiz, Geleceğimizin Işığı" temasıyla yürütülen bu yılki kutlama programında, geçmişin değerleriyle geleceğin vizyonunu buluşturdu.

"Cumhuriyet, aynı zamanda sorumluluktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda sorumluluk olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, düşünmenin, üretmenin ve kendini geliştirmenin kapılarını açan en büyük armağan olduğunu aktaran Genç, "Atatürk'ün 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği bu değer, yalnızca bir gurur değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Doğa Koleji olarak bu sorumluluğu her öğrencimizin zihnine bilimle, kalbine Atatürk sevgisiyle kazımak en temel görevimizdir." ifadelerini kullandı.