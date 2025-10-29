Haberler

Doğa Koleji Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koleji, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrencilerin hazırladığı gösterimler ve sergilerle Cumhuriyet'in değerleri vurgulandı.

Doğa Koleji, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü yurt genelindeki kampüslerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında anaokulundan liseye kadar her yaş grubundan öğrencinin katılımıyla şiir, müzik, dans ve tiyatro gösterileri düzenlendi. Kırmızı-beyaz renklerle donatılan kampüslerde, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı afişler, resimler ve Türk bayrakları sergilendi.

Kutlamalar boyunca, Cumhuriyet'in özgürlük, bilim, ilerleme ve dayanışma gibi temel değerlerini yaşatma kararlılığı ön plana çıktı.

Kolej, "Cumhuriyet Rengimiz, Geleceğimizin Işığı" temasıyla yürütülen bu yılki kutlama programında, geçmişin değerleriyle geleceğin vizyonunu buluşturdu.

"Cumhuriyet, aynı zamanda sorumluluktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda sorumluluk olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, düşünmenin, üretmenin ve kendini geliştirmenin kapılarını açan en büyük armağan olduğunu aktaran Genç, "Atatürk'ün 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği bu değer, yalnızca bir gurur değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Doğa Koleji olarak bu sorumluluğu her öğrencimizin zihnine bilimle, kalbine Atatürk sevgisiyle kazımak en temel görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.