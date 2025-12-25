Diyarbakır Osb, Şam Uluslararası Fuarı'nda

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel ve uluslararası ticaret hedefleri doğrultusunda katılım sağladığı Şam Uluslararası Fuarı'nda temaslarda bulunarak yeni ticari bağlantıların temelini attı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da beş gün süren fuara katılarak, sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında çok sayıda görüşme gerçekleştirdi, iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Fuar kapsamında Çevre, Turizm ve Sanayi Bakanları ile Şam Valisi'nin de yer aldığı üst düzey Suriye heyeti Diyarbakır OSB stantlarını ziyaret etti. Şam Uluslararası Fuarı'na 15 firmayla katılan Diyarbakır OSB, bölgenin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ihracat kapasitesini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuar süresince Diyarbakırlı firmaların ürünlerine yoğun ilgi gösterilirken, stantlarda yaşanan hareketlilik katılımcı sanayicilerin beklentilerinin üzerine çıktı.

Fuara katılan sanayiciler, bu denli yoğun talebi fuar öncesinde öngörmediklerini belirterek, yapılan görüşmelerden ve kurulan bağlantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ürün kalitesi, fiyat avantajı ve hızlı tedarik imkanlarının ziyaretçiler nezdinde öne çıktığı ifade edildi. Temasların önemli bir bölümünün ileri aşamalara taşındığı, görüşmelerin somut ticari iş birliklerine dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine dikkati çekti. Fidan, Diyarbakır'ın üretim kapasitesi ve sanayi altyapısıyla bu sürecin doğal paydaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Suriye'de yeniden inşa çalışmalarının hız kazandığını belirten Fidan, Diyarbakır'da üretilen sanayi ürünlerinin bu süreçte aktif rol alabileceğini ifade etti. Diyarbakır'ın Suriye'ye coğrafi yakınlığının lojistik ve maliyet avantajı sunduğunu kaydeden Fidan, bu durumun Diyarbakırlı sanayiciler için Şam ve çevresinde önemli fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi.

Fidan, fuar süresince kurulan temasların, Diyarbakır'da üretilen ürünlerin Suriye'deki yeniden inşa ve altyapı çalışmalarında yer almasına yönelik güçlü bir zemin oluşturduğunu belirterek, bu temasların önümüzdeki dönemde somut sonuçlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

Diyarbakır OSB yetkilileri, sanayicilerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.