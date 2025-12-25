Haberler

Diyarbakır Osb, Şam Uluslararası Fuarı'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Şam Uluslararası Fuarı'na katılarak sanayi, ticaret ve yatırım alanında önemli temaslar gerçekleştirdi. Fuara katılan Diyarbakırlı firmalar, yoğun ilgiyle karşılandı ve ticari iş birlikleri için olumlu görüşmeler yaptı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel ve uluslararası ticaret hedefleri doğrultusunda katılım sağladığı Şam Uluslararası Fuarı'nda temaslarda bulunarak yeni ticari bağlantıların temelini attı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da beş gün süren fuara katılarak, sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında çok sayıda görüşme gerçekleştirdi, iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Fuar kapsamında Çevre, Turizm ve Sanayi Bakanları ile Şam Valisi'nin de yer aldığı üst düzey Suriye heyeti Diyarbakır OSB stantlarını ziyaret etti. Şam Uluslararası Fuarı'na 15 firmayla katılan Diyarbakır OSB, bölgenin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ihracat kapasitesini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuar süresince Diyarbakırlı firmaların ürünlerine yoğun ilgi gösterilirken, stantlarda yaşanan hareketlilik katılımcı sanayicilerin beklentilerinin üzerine çıktı.

Fuara katılan sanayiciler, bu denli yoğun talebi fuar öncesinde öngörmediklerini belirterek, yapılan görüşmelerden ve kurulan bağlantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ürün kalitesi, fiyat avantajı ve hızlı tedarik imkanlarının ziyaretçiler nezdinde öne çıktığı ifade edildi. Temasların önemli bir bölümünün ileri aşamalara taşındığı, görüşmelerin somut ticari iş birliklerine dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine dikkati çekti. Fidan, Diyarbakır'ın üretim kapasitesi ve sanayi altyapısıyla bu sürecin doğal paydaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Suriye'de yeniden inşa çalışmalarının hız kazandığını belirten Fidan, Diyarbakır'da üretilen sanayi ürünlerinin bu süreçte aktif rol alabileceğini ifade etti. Diyarbakır'ın Suriye'ye coğrafi yakınlığının lojistik ve maliyet avantajı sunduğunu kaydeden Fidan, bu durumun Diyarbakırlı sanayiciler için Şam ve çevresinde önemli fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi.

Fidan, fuar süresince kurulan temasların, Diyarbakır'da üretilen ürünlerin Suriye'deki yeniden inşa ve altyapı çalışmalarında yer almasına yönelik güçlü bir zemin oluşturduğunu belirterek, bu temasların önümüzdeki dönemde somut sonuçlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

Diyarbakır OSB yetkilileri, sanayicilerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti