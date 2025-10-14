Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem

DİYARBAKIR'da düzenlenen ' Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması Çalıştayı'nda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması, şehrimizin ipek böcekçiliği alanında ufkunu açacak, bu sektörü yeni bir düzeye taşıyacak sonuçlar üretecektir dedi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından kentteki bir otelin toplantı salonunda, ' Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya Vali Murat Zorluoğlu, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Kulp Kaymakamı Burak Akeller ve sektör temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın ipek üretiminde önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması, şehrimizin ipek böcekçiliği alanında ufkunu açacak, bu sektörü yeni bir düzeye taşıyacak sonuçlar üretecektir. Bugün kamu, özel sektör ve sivil toplumun temsilcileriyle aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, Diyarbakır ipeğinin yeniden markalaşması için önemli bir adımdır. Diyarbakır'ın bilinen tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Bu topraklar, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asur'dan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok uygarlığın izleri bugün hala surlarımızda ve Hevsel Bahçeleri'nde görülebiliyor. Bugün Diyarbakır'da turizm konuşuluyor, üretim konuşuluyor, sanayi ve tarım konuşuluyor. Silvan Barajı'ndan Kulp'taki ipekböcekçiliğine kadar her alanda kentimiz kalkınmanın eşiğinde. Önümüzdeki yılların Diyarbakır için çok daha parlak olacağına inanıyorum dedi.

'DİĞER İLÇELERİMİZDE DE KOZA ÜRETİMİNE GEÇİLECEK'

GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ise konuşmasında, Diyarbakır'ın sahip olduğu ipek geleneğini yeniden canlandırmanın bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Diyarbakır ipeği, aslında Kulp ipeği. Diyarbakır ipeği değil. Çünkü bir kapasite artışı mümkün ama işte belli bir aşamada ticarileşemediğimiz için belki bu tarz stratejiden sonra diğer ilçelerimizde de koza üretimine geçilecek. Çünkü Türkiye'nin akredite olmuş, Tarım Bakanlığı'nın kabul gördüğü Koza Birlik'ten sonra bir yapı Diyarbakır'da. Haliyle biz de bir ipekte diğer modellerde olduğu gibi bir başarı hikayesi ya da bir iş modeli nasıl oluşturabiliriz. Onun gayretini taşıyoruz diye konuştu.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR