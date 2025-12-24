Diyarbakır'da esnaf 2026'dan umutlu

Diyarbakır esnafı 2025 yılının kendileri adına güzel geçtiğini belirterek, 2026 yılının daha güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Tarihi Sur ilçesindeki esnaf, 2025 yılının bekledikleri gibi güzel geçtiğini 2026 yılının ise daha güzel geçeceğine inandıklarını aktardı. Sur ilçesinde bir tatlıcıda satış sorumlusu olan Ali Oktay, 2025 yılının iyi geçtiğini ifade etti. Oktay, "Temennimiz 2026 yılının da böyle güzel geçmesi" dedi.

Sur ilçesi Hz. Süleyman Caddesinde esnaf olan Ali Baran Çelik ise 2025 yılının iyi geçtiğini kaydederek, "İnşallah 2026 yılında daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, kazasız, belasız, olaysız bir yıl geçiririz inşallah" diye konuştu. - DİYARBAKIR