Haberler

Diyarbakır'da esnaf 2026'dan umutlu

Diyarbakır'da esnaf 2026'dan umutlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki esnaf, 2025 yılının beklentilerini karşıladığını ve 2026 yılının daha güzel geçmesini umduklarını ifade etti.

Diyarbakır esnafı 2025 yılının kendileri adına güzel geçtiğini belirterek, 2026 yılının daha güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Tarihi Sur ilçesindeki esnaf, 2025 yılının bekledikleri gibi güzel geçtiğini 2026 yılının ise daha güzel geçeceğine inandıklarını aktardı. Sur ilçesinde bir tatlıcıda satış sorumlusu olan Ali Oktay, 2025 yılının iyi geçtiğini ifade etti. Oktay, "Temennimiz 2026 yılının da böyle güzel geçmesi" dedi.

Sur ilçesi Hz. Süleyman Caddesinde esnaf olan Ali Baran Çelik ise 2025 yılının iyi geçtiğini kaydederek, "İnşallah 2026 yılında daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, kazasız, belasız, olaysız bir yıl geçiririz inşallah" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın