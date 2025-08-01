Diyarbakır'da Piyasa Denetimleri Sonuçlandı: 565 İşletmeye Ceza

Diyarbakır'da Piyasa Denetimleri Sonuçlandı: 565 İşletmeye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde 4 bin 56 işletmeyi kontrol etti ve 565 işletmede aykırılık tespit etti. Toplamda 4 milyon 885 bin 138 lira idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Tüketicilerin fiyatlar konusunda açık, şeffaf ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimler; başta marketler, restoranlar, tatlıcılar, kasaplar, manavlar, giyim mağazaları, ayakkabıcılar, zücaciyeciler ve kırtasiyeciler olmak üzere perakende satış yapan tüm işletmeleri kapsadı.

Denetimlerin temel amacı; tüketicilerin ürünlerin fiyatlarını açıkça görebilmesi, fiyatlar arasında sağlıklı karşılaştırma yapabilmesi ve aldatılmadan alışveriş yapabilmesi için uygun ortamı sağlamaktır.

Raf ile kasa fiyatı uyumsuzlukları, etiketsiz ürünler, yanıltıcı indirim etiketleri ve mevzuata aykırı uygulamalara yönelik denetimler, yıl boyunca titizlikle ve yerinde denetim anlayışıyla sürdürüldü.

01 Ocak - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde: 4 bin 56 işletme denetlendi, 43 bin 483 ürün kontrol edildi, 565 işletmede aykırılık tespit edildi, Bin 543 üründe mevzuata aykırı fiyat etiketi uygulaması tespit edildi. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 4 milyon 885 bin 138 tutarında idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız işletmeleri cezalandırmak değil; tüketicinin doğru bilgilendirildiği, şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmaktır. Vatandaşımız rafta ne görüyorsa, kasada da onu ödemelidir. Etiketsiz ürün kalmamalı, yanıltıcı indirimler olmamalıdır. Bu konuda sahadayız, denetimlerimiz sürecek" dedi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, hem planlı hem de şikayet üzerine yürütülen denetimlerle piyasayı yakından izlemeye ve tüketiciyi korumaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis tüm ailesini öldürüp intihar etti
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV'nin tarih dizisinde radikal karar: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim

Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.