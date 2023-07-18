Diyarbakır'da Çılgın Sayısal Loto'da Rekor İkramiye Kazananı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Bayi sahibi, kazananın hak ettiğini söyledi ve temennilerini dile getirdi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Kuponun oynandığı bayinin sahibi Süphan Terim, Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti dedi.

Çılgın Sayısal Loto'nun dün akşamki çekilişinde haftalardır devreden rekor ikramiye sahibini buldu. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oynanan lotoda, ikramiye 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarının olduğu kupona isabet etti.

'EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ BUGÜN VERDİM'

Bayi sahibi Süphan Terim, kazanan talihlinin çekini almak için il dışına çıktığını belirterek, Bizim bayiden arkadaş; sürekli gelip, oynuyordu. Arkadaşın sabaha kadar kim olduğunu bilmiyorduk. Daha sonradan araştırarak bilgimiz oldu. Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti. Temennimiz; güzel bir yatırım yapmasıdır. Hayırlı, uğurlu olsun. İyi oldu. Bu tür kazançların artması, bu bölge için bir avantajdır. Kendisi de iyi biriydi. Bu az bir para değil. İnşallah iyi değerlendirir. Şu ana kadar ilk talihlimdir. 15 yıla yakındır bu işteyim. En büyük ikramiyeyi bugün verdim. Kendisine ulaştım, parasını almak için yola çıkmış dedi.