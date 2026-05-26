Bayram öncesi hayvan pazarına ilgi arttı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde arefe günü kurbanlık hayvanlara ilgi arttı.

Son gün telaşı ile hayvan pazarına kurbanlık almaya giden vatandaşlar, satıcıların yüzlerini güldürdü. Hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 10-45 bin lira arasında alıcı buldu. Kurbanlık satın almaya gelen Bilal Aldağ isimli bir vatandaş, hayvan pazarında fakir ve zenginlere ait iki bölmenin olduğu, herkesin bütçesine göre kurbanlıklar bulabileceğini söyledi. Kurbanlık hayvanların büyük bir bölümü satıldı. Kurbanlık hayvan satışları bayramın 4'üncü gününe kadar devam edecek. - DİYARBAKIR

