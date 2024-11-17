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Diyarbakır'da 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Başladı

Diyarbakır'da 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Başladı
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Diyarbakır'da düzenlenen 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na kadın kooperatifleri ve üreticilerin katılımıyla, yerel lezzetler ve ürünler tanıtılıyor. Fuar, yoğun ilgiyle devam ederken, ziyaretçilere çeşitli atölye çalışmaları ve tadım etkinlikleri de sunulmakta.

Diyarbakır'da düzenlenen 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda çeşitli illerden üreticiler yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıyor. Fuara kadın kooperatifleri ile katılan Gastro İnovasyon Merkezi'nin standında ise hem kadın üreticilerin ürünleri hem de Diyarbakır'ın kaybolmaya yüz tutmuş olan yöresel lezzetleri görücüye çıktı.

59 ilden 170 firma ve kurumun katıldığı 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, yoğun ilgi ile devam ediyor. Fuar aynı zamanda workshoplar ve tadım etkinliklerine de sahne oluyor. Fuarın ev sahipliğini yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl fuara bünyesinde faaliyet gösteren Gastro İnovasyon Merkezi ile katılım sağladı. Gastro İnovasyon Merkezi'nin stantında, bünyesinde 5 kadın kooperatifinin yer aldığı Key Ma Kadın Kooperatifi kente özgü yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunuyor. Fuar standında Çermik Kadın Kooperatifi, Amida Kadın Kooperatifi, Esma Ana Kadın Kooperatifi ve Nefel Kadın Kollektifi'nin ürünleri ile kadın üreticilerin ürünleri sergileniyor. Kadın kooperatifleri ve üreticilerin satışa sunduğu kurutulmuş meyveler, Çermik biberi ile yapılan turşular, pulbiber, domates, cevizli, sucuk, pestil gibi üzümden yapılan ürünler yoğun ilgi görürken, stantta her gün yöresel lezzetler yapılarak ziyaretçilere ikram ediliyor. Key Ma Kadın Kooperatifi tarafından fuar standında yapılan nardan aşı, hedik, habenisk çorbası, xillorik yöresel lezzetleri ile Karacadağ pirincinden suşi, bastıx kılnayış ve asir gibi yöresel tatlılar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Gastro İnovasyon Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, fuarın kadın üreticiler ile iletişimin güçlendirilmesi ve kadın kooperatiflerine destek verilmesine katkı sunduğu ifade edilerek, merkezin bundan sonraki çalışmalarında da kırsal ilçelerden kadınlar ve kadın kooperatiflerinden ürün satın alan, yöresel lezzetlerde yer veren, pazarlama desteği sunan bir yerde durmaya devam edeceği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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