Diyarbakır Çermik'te 29 araçlı yük taşıma kooperatifi kuruldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yük taşıma kooperatifi kuruldu.

S.S. Çermik karayolu yük taşımacılığı kooperatif başkanlığına Mehmet Çelik getirildi. Başkan Mehmet Çelik, "Biz; valilik, Ticaret Bakanlığı ve karayolları onaylı, 29 araçlı yasal bir kooperatifiz. Amacımız; maliyetleri düşürerek daha uygun, daha düzenli ve daha disiplinli bir çalışma sürdürmektir. Bu düzenin faydası doğrudan Çermik esnafına ve Çermik halkınadır. Bu çalışmalar ilçemizdeki iş potansiyelini olumlu yönde teşvik etmektedir. İlçemize asıl zarar veren; dışarıdan gelen, yetki belgesi olmayan ve özellikle tonaja uymayan araçlardır. Yollarımızın dar ve bozuk olduğu malumunuzdur. Bu durum kazalara davetiye çıkarmakta, rekabet gücümüzü kırmakta ve hizmetimizi engellemektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı