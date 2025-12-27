Soğuk hava tilkileri Diyadin merkezine indirdi

Haberler

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde artan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını zor durumda bıraktı. Aç kalan tilkiler, yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inerek vatandaşların dikkatini çekti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezinde görüntülendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışının artması ve havaların iyice soğumasıyla birlikte yaban hayatı da zor günler yaşamaya başladı. Kırsal alanlarda besin kaynaklarının karla kaplanması nedeniyle aç kalan tilkiler, ilçe merkezine kadar indi.

Şehir içinde yiyecek aradığı görülen bir tilki, vatandaşların dikkatini çekti. Yaşanan anlar, vatandaşlardan Rohat Polat tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde tilkinin yerleşim alanlarında temkinli şekilde dolaştığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntüler, kış şartlarının bölgede hem günlük yaşamı hem de yaban hayatını etkilediğini gözler önüne serdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
