Diyabet Hastaları için Yeni Destek: Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarına Geri Ödeme

Diyabet Hastaları için Yeni Destek: Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarına Geri Ödeme
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarının maliyetinin SGK tarafından karşılandığını açıkladı. 20 bin 267 çocuk bu hizmetten yararlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazları kapsamında 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlananların sayısını açıkladı. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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