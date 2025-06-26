Divriği Kevendüzü Sulaması, 17 Bin Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak

Divriği Kevendüzü Sulaması, 17 Bin Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Divriği'deki Kevendüzü Sulama Projesi'nin tamamlanmasıyla 17 bin 670 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını duyurdu. Proje ile çiftçilerin verimlilikleri artacak ve maliyetleri düşecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Divriği ilçesinde yapımı devam eden Kevendüzü Sulamasının tamamlanmasıyla 17 bin 670 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Divriği Kevendüzü Sulamasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunu ve projenin tamamlanmasıyla çiftçilerin modern borulu sistemle sulama imkanına kavuşacağını ifade etti.

Projede toplamda 62 bin 632 metre boru hattı ve sanat yapılarının inşa edileceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"İş kapsamında bir regülatör imalatı tamamlanmış olup, 26 bin 695 metre boru döşenmiştir. 17 bin 670 dekar araziye can suyu verecek Divriği Kevendüzü Sulaması bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla modern sulama ile tanışacak 17 bin 670 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek ve kazançları artacak. Sivaslı üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 162 milyon lira daha fazla kazanacak."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Ekonomi
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