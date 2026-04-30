Divarese'den Anneler Günü projesi

Divarese, Anneler Günü'ne yönelik ressam ve illüstratör Eda Zamanpur işbirliğiyle hazırladığı sınırlı sayıdaki "tote bag" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Divarese'nin İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonundan ilham alınarak hazırlanan eskizler, Eda Zamanpur tarafından tasarıma dönüştürüldü.

Özel tasarım "tote bag"ler, Divarese'nin köklü ve zamansız estetik anlayışını yansıtıyor.

Divarese'nin estetik anlayışını yansıtan tasarımlar, annelere yönelik bir hediye seçeneği olarak sunulurken, 1-10 Mayıs'ta Divarese mağazalarından ayakkabı alışverişi yapan müşterilere söz konusu çantalar hediye ediliyor.

