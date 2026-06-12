Dış ticaret haddi Nisan ayında 90,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Nisan ayında 88,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak, 2026 yılı Nisan ayında 90,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 arttı, yakıtlarda yüzde 49,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,6 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 arttı, yakıtlarda yüzde 33,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 11,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 38,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 7,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 37,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 arttı, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 9,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Mart ayında 132,1 iken 2026 Nisan ayında yüzde 9,9 oranında artarak 145,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Nisan ayında 139,6 iken 2026 yılı Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 144,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Mart ayında 131,1 iken 2026 Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 124,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Nisan ayında 139,1 iken 2026 yılı Nisan ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 125,0 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Nisan ayında 90,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Nisan ayında 88,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak, 2026 yılı Nisan ayında 90,1 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı