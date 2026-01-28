Haberler

Meyve sebze tedarikçisiyken devlet desteğiyle işletme sahibi oldu

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TKDK desteğiyle kurulan meyve sebze kurutma tesisi, elma ve diğer meyveleri kurutarak yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor. İşletme sahibi Ahmet Demir, devlet desteği ile hayalindeki işletmeyi kurarak ihracata yöneldi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan işletmede kurutulan meyveler yurt içi ve dışına gönderiliyor.

İşletme sahibi Ahmet Demir, 6 yıl meyve sebze tedarikçiliği yaptı.

Bu alanda bir kurutma tesisi kurup, ihracatçı olmak isteyen Demir, yeterli birikimi olmayınca devlet desteği alıp alamayacağını araştırdı.

Demir, çalışmaları sonucu TKDK'den meyve sebze kurutma tesisi için destek aldı.

Meyve sebze tedarikçisiyken hayalindeki işletmenin sahibi olan Demir'in kurduğu tesiste, elma, armut, çilek, domates, şeftali, limon, kivi, aronya, portakal, cennet hurması gibi ürünler kurutuluyor.

Demir, AA muhabirine, tesiste hazırlanan elma kurusunu yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Tesiste 22 kişi çalışıyor. Yüzde 55 devlet desteği aldık. Hedefimiz donmuş sebze ürününe de girmek. Elmada çok iddialıyız. Yıllık şu anda son ürün olarak 100 tonun üzerinde elma üretim hedefimiz var. Elma kurusunun raf ömrü 2 yıldır. Ürünler tamamen doğaldır."

Demir, daha fazla ülkeye ihracat için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"8 kilo elmadan 1 kilo kuru ürün elde ediyoruz"

Üretim sorumlusu Merve Arısoy da tesiste mevsimine göre hangi meyve sebze işlenecekse üretimi ona göre planlayarak kurutma işlemi yaptıklarını dile getirdi.

Sezonu olduğu için elma kuruttuklarını belirten Arısoy, "Bizim için öncelik elmaların kaliteli olması. Hasarsız ve olgunlaşmış elmaları seçiyoruz. Daha sonra seçilmiş elmalar boyutlarına göre boylanıyor, yıkandıktan sonra üretime hazır hale getiriliyor. 8 kilo elmadan 1 kilo kuru ürün elde ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Haberler.com
500

