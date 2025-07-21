Dilan Polat franchising mağduru iş insanı Erdener Aktaş: Arabam bağlı, evlerimde haciz var

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik açılan soruşturma sonrasında Türkiye genelinde mağduriyet yaşayan yatırımcılar sesini duyurmaya devam ediyor. Bu mağdurlardan biri olan iş insanı Erdener Aktaş, Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'e yaşadığı süreci anlattı. Polat çiftinden franchising alarak şube açmak isteyen, ancak Polat çiftinin tutuklanmasıyla yatırımı yarım kalan Aktaş, hem maddi hem manevi kayıplar yaşadığını açıkladı.

"İNSANLARIN FRANCHISE ALMALARI İÇİN FENOMENLERLE ANLAŞTILAR"

Erdener Aktaş, Polat ailesinin fenomenler aracılığıyla franchise sistemini pazarladığını belirtti. Aylık yüksek cirolar vaat edilerek insanları şube almaya yönlendirdiklerini söyledi.

"SAHTE EKRANLARDA SAHTE CİROLAR GÖSTEREREK KANDIRDILAR"

Kendisine gösterilen yüksek İstanbul cirolarının gerçeği yansıtmadığını anlatan Aktaş, 7-8 milyon denilen aylık kazançların aslında 3-3.5 milyon seviyesini geçmediğini iddia etti.

"BASINDAKİ HABERLERİ KALDIRMAK İÇİN AJANS KURDULAR"

Polat ailesinin hakkındaki olumsuz haberleri internetten kaldırtmak için illegal bir basın iletişim ve kriz yönetim ekibi kurduğunu öne süren Aktaş, yatırımcıların kurumsal yapıyı sorgulamadığını da vurguladı.

"ARABAM BAĞLI, EVLERİME HACİZ VAR"

Erdener Aktaş, franchising sürecinde büyük mağduriyet yaşadığını dile getirerek arabasına haciz geldiğini, evlerine icra konulduğunu ve Polat ailesinin bu hacizleri kaldırmadığını söyledi.

"BATAN ŞUBELER ENGELLENDİ, VARLIKLI OLANLARLA DEVAM EDİLDİ"

Aktaş, ekonomik açıdan zorlanan şubelerin desteklenmediğini; aksine bloklandığını, yalnızca gelir getiren şubelerle yola devam edildiğini iddia etti.

"HABER ENGELLEME İÇİN TOPLANAN PARA HOKKABAZ ŞARKISINA GİTTİ"

Toplanan paraların ulusal kanallarda röportaj için kullanılacağı söylenirken, bu paralarla Dilan Polat'ın "Hokkabaz" şarkısının lansmanının yapıldığını söyleyen Aktaş, insanların utandığı için dava açamadığını belirtti.

"DİLAN POLAT ZAYIFLAMA KAHVESİNDE ARKADAŞLARINI KULLANDI"

Aktaş, zayıflama kahvesi işinin arkadaşlarının üzerine kurulduğunu, böylece Dilan Polat'ın olası bir durumda yalnızca reklam yüzü olarak kalacağını belirtti.

"SÖZLEŞMELER BİZE ULAŞTIRILMADI"

Sözleşme mağduriyeti yaşadığını da anlatan Erdener Aktaş, tam sözleşmelerin gönderilmediğini, sadece 10 sayfalık ana sözleşmenin kendisine iletildiğini ve detaylı belgeleri alamadığını ifade etti.