Dijitalpark Teknokent, İngiltere ile girişimci ve yatırımcı köprüsü kuruyor

Dijitalpark Teknokent, Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemini uluslararası yatırım çevreleriyle buluşturmak amacıyla İngiltere'de üst düzey temaslar gerçekleştirdi.

Dijitalpark Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, teknokent heyeti Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Kanishka Narayan ile bir araya geldi. Görüşmede, yapay zeka, FinTek ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı.

Genel Müdür Tahsin Engin ve Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bildirici'den oluşan heyet, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin İngiltere ekosisteminde daha güçlü bir yer edinmesi için planlanan adımları aktardı. İngiltere'nin finans teknolojileri ve yapay zeka alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Engin, temasların iki ülkenin teknoloji girişimciliğini birbirine yakınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahsin Engin, "Türk girişimcileri uluslararası yatırımcılarla buluşturmak ve yatırım almalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Startuplarımız için doğru kurumlarla temaslar kuruyor, yabancı yatırımcılarla buluşmalarını sağlayacak programlar geliştiriyoruz. Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile Tech in Cube merkezimizde ortak bir forum düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyet, temasları kapsamında Londra Büyükelçiliği ile Tech Nation ve Level 39 gibi İngiltere'nin önde gelen teknoloji geliştirme platformlarıyla da toplantılar yaptı. Görüşmelerde Türk teknoloji firmalarının İngiltere ekosistemiyle entegrasyonunu güçlendirecek ortak programlar, hızlandırıcı modelleri, kümelenme yapıları, etkinlikler ve eşleştirme mekanizmaları masaya yatırıldı.

Finext Londra'ya açılıyor

Tahsin Engin, tematik hızlandırma programı olan Finext'i uluslararasılaştırma çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Dijitalpark Teknokent olarak finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı olan Finext'i bu yıl uluslararası katılıma açarak düzenliyoruz. Fintek dünyasına yeni oyuncular kazandırmak ve 'unicorn'lar çıkarmak için çalışıyoruz. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz Finext programını ise bir adım daha öteye taşıyıp programın 'Demo Day' etkinliğini Londra'da yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türk girişimcilere dünyanın en önemli finans merkezlerinden olan Londra'da sahne alma fırsatını sağlayacağız."