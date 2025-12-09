Haberler

Dijitalpark Teknokent, İngiltere ile girişimci ve yatırımcı köprüsü kuruyor

Dijitalpark Teknokent, İngiltere ile girişimci ve yatırımcı köprüsü kuruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dijitalpark Teknokent, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak amacıyla İngiltere'de önemli temaslar gerçekleştirdi. Yapay zeka ve finans teknolojileri alanında işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Dijitalpark Teknokent, Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemini uluslararası yatırım çevreleriyle buluşturmak amacıyla İngiltere'de üst düzey temaslar gerçekleştirdi.

Dijitalpark Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, teknokent heyeti Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Kanishka Narayan ile bir araya geldi. Görüşmede, yapay zeka, FinTek ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı.

Genel Müdür Tahsin Engin ve Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bildirici'den oluşan heyet, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin İngiltere ekosisteminde daha güçlü bir yer edinmesi için planlanan adımları aktardı. İngiltere'nin finans teknolojileri ve yapay zeka alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Engin, temasların iki ülkenin teknoloji girişimciliğini birbirine yakınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahsin Engin, "Türk girişimcileri uluslararası yatırımcılarla buluşturmak ve yatırım almalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Startuplarımız için doğru kurumlarla temaslar kuruyor, yabancı yatırımcılarla buluşmalarını sağlayacak programlar geliştiriyoruz. Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile Tech in Cube merkezimizde ortak bir forum düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyet, temasları kapsamında Londra Büyükelçiliği ile Tech Nation ve Level 39 gibi İngiltere'nin önde gelen teknoloji geliştirme platformlarıyla da toplantılar yaptı. Görüşmelerde Türk teknoloji firmalarının İngiltere ekosistemiyle entegrasyonunu güçlendirecek ortak programlar, hızlandırıcı modelleri, kümelenme yapıları, etkinlikler ve eşleştirme mekanizmaları masaya yatırıldı.

Finext Londra'ya açılıyor

Tahsin Engin, tematik hızlandırma programı olan Finext'i uluslararasılaştırma çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Dijitalpark Teknokent olarak finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı olan Finext'i bu yıl uluslararası katılıma açarak düzenliyoruz. Fintek dünyasına yeni oyuncular kazandırmak ve 'unicorn'lar çıkarmak için çalışıyoruz. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz Finext programını ise bir adım daha öteye taşıyıp programın 'Demo Day' etkinliğini Londra'da yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türk girişimcilere dünyanın en önemli finans merkezlerinden olan Londra'da sahne alma fırsatını sağlayacağız."

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title