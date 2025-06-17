Dicle Kalkınma Ajansı Toplantısı Siirt'te Gerçekleşti

Dicle Kalkınma Ajansı haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Siirt'te gerçekleşti.

Siirt Valiliğinde düzenlenen toplantıda, bölgenin kalkınması adına atılacak adımlar, sürdürülebilir projeler, yatırım fırsatları ve ajans destek programları ele alındı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "DIKA tarafından 2025 yılında Batman'da yürütülen bir güdümlü proje tamamlandı, Siirt'te yürütülecek bir güdümlü proje içinde Bakanlık onayını bekliyoruz. Bununla birlikte 2'si Siirt 1'i Şırnak ilinde yürütülecek 3 güdümlü projenin fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Destekleme projeleri kapsamında, 2024–2025 yıllarında bölgeye toplam 161,9 milyon lira kaynak aktarılmıştır" dedi.

Toplantıya, Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'nun yanı sıra, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SİİRT