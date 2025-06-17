Dicle Kalkınma Ajansı Toplantısı Siirt'te Gerçekleşti

Dicle Kalkınma Ajansı Toplantısı Siirt'te Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Kalkınma Ajansı'nın haziran ayı yönetim kurulu toplantısı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Siirt'te yapıldı. Toplantıda bölgesel kalkınma projeleri ve yatırım fırsatları ele alındı.

Dicle Kalkınma Ajansı haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Siirt'te gerçekleşti.

Siirt Valiliğinde düzenlenen toplantıda, bölgenin kalkınması adına atılacak adımlar, sürdürülebilir projeler, yatırım fırsatları ve ajans destek programları ele alındı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "DIKA tarafından 2025 yılında Batman'da yürütülen bir güdümlü proje tamamlandı, Siirt'te yürütülecek bir güdümlü proje içinde Bakanlık onayını bekliyoruz. Bununla birlikte 2'si Siirt 1'i Şırnak ilinde yürütülecek 3 güdümlü projenin fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Destekleme projeleri kapsamında, 2024–2025 yıllarında bölgeye toplam 161,9 milyon lira kaynak aktarılmıştır" dedi.

Toplantıya, Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'nun yanı sıra, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.