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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da 29 kaçak trafonun tespit edildiğini bildirdi

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Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunda yapay zeka ve dron destekli denetimlerle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 bin 440 kVA gücünde 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit etti. Trafoların pamuk tarlalarında kaçak sulamada kullanıldığı belirlenirken, yasal süreç başlatıldı. Ayrıca dronlar, anız yakan kişileri de görüntüleyerek jandarmaya teslim etti.

Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla enerji arz güvenliğini korumaya yönelik denetimleri kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toplam gücü 4 bin 440 kilovolt-amper (kVA) olan 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla artan kaçak elektrik tüketimini yapay zeka destekli analizler ve dron teknolojisiyle mercek altına aldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde gerçekleştirilen dronlu kontrollerde, toplam güçleri 4 bin 440 kVA olan 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi.

Yapılan incelemelerde trafoların en küçüğünün 50 kVA, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu kaydedildi. Bu trafoların günlük 3 bin hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer kapasiteye sahip olduğu da belirlendi.

Söz konusu trafoların pamuk tarlaları ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin, kaçak elektrik kullanılarak çalıştırılan derin kuyulardan çekilen yeraltı suyuyla sulanmasında kullanıldığı tespit edildi. 29 kaçak trafoya ilişkin gerekli yasal süreç başlatılırken, trafolara el konulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunuldu.

Dicle Elektrik'in kaçak trafo tespitinde kullandığı dronlar, denetimler sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin anız yakma yasağına rağmen hasadı tamamlanan buğday tarlalarında anız yakan kişileri de görüntüledi.

Kayıtlarda, büyük yangınlara yol açma riski nedeniyle yasak olmasına rağmen bazı kişilerin anız ateşi yaktığı yer aldı. Elde edilen görüntüler, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Dicle Elektrik tarafından jandarma birimlerine teslim edildi. Anız yaktığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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