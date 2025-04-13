Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana, Suriye'de kritik görev
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu

DHMİ Genel Müdürü Cemil Acar Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Temmuz 1998'den beri DHMİ Genel Müdürü olarak görev yapan Cemil Acar hakkında şikayetler üzerine müfettiş görevlendirdi. Soruşturmaya dair elde edilen bulgularla 21 Şubat 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde (DHMİ) 21 Temmuz 1998 yılından beri görev yapan Cemil Acar hakkında müfettiş görevlendirildiği belirtilerek, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, DHMİ'de söz konusu tarihten beri görev yapan Acar hakkında gelen şikayetlere dikkati çekildi.

Şikayetler üzerine Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialara yönelik soruşturma 5 Kasım 2024'te başlatılırken Cemil Acar, 28 Kasım'da kendi talebiyle emekli olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığının soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.