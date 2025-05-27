DHL Group, 2050 Sıfır Emisyon Hedefiyle İklim Dostu Çözümler Üretiyor

DHL Group, 2050 Sıfır Emisyon Hedefiyle İklim Dostu Çözümler Üretiyor
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DHL Group, iklim dostu lojistik çözümleri ve dijital altyapısıyla karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalara hız veriyor. 'Misyon 2050 Sıfır Emisyon' kapsamında, çevre dostu taşımacılık hizmetleriyle sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor ve müşterilerine şeffaf karbon takibi sunan myDHLi platformunu tanıtıyor.

DHL Group, iklim dostu lojistik çözümleri ve dijital altyapısıyla karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarını "Misyon 2050 Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DHL Global, iklim dostu taşımacılık çözümleriyle Dünya Çevre Günü'nü bir taahhüt ve fırsat olarak değerlendiriyor. "Misyon 2050 Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda dijital ve operasyonel yatırımlarına hız veren DHL, tüm temel faaliyetlerinde yeşil seçeneklere yer veriyor.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren DHL, GoGreen çatısı altında karbon hesaplama ve raporlama hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine somut katkılar sunarken, 2023'te hayata geçirdiği GoGreen Plus ile doğrudan karbon salımını azaltacak kalıcı çözümler geliştiriyor.

Karbon emisyon oranlarının azalmasına olanak sağlayan GoGreen Plus hizmetleriyle deniz ve havayolu taşımacılığını çevre dostu yakıtlara taşıyan DHL Global Forwarding, dijital müşteri portalı myDHLi aracılığıyla şeffaf karbon takibi ve sürdürülebilirlik raporlamasını tek tıkla erişilebilir kılıyor.

DHL Group'un "Dijital Dünyada Mükemmelliği Sunma" vizyonunun bir parçası olan myDHLi platformu, lojistik operasyonlarını şeffaf, verimli ve çevre dostu bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için entegre bir çözüm sunuyor.

Müşteriler, ücretsiz olarak erişebilecekleri modüler platform üzerinden sürdürülebilir yakıt seçeneklerini tercih edebiliyor, yıllık emisyon verilerini raporlayabiliyor ve stratejik kararlarını sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirebiliyor.

Geçen yıl itibarıyla aylık 450 binin üzerinde sevkiyatın yönetildiği myDHLi, GenAI destekli sanal asistanıyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

DHL Global Forwarding Türkiye, sosyal sorumlulukta öncü adımlar atıyor

Düzenlediği şirket içi eğitimlerle çevre bilincini kurum kültürünün merkezine yerleştiren DHL Global Forwarding, doğal varlıkları koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma konusundaki kararlılığını Türkiye'deki somut projelerle desteklerken, Çevresel ayak izini azaltan Yeşil Lojistik Sertifikası ve İstanbul ofisindeki Sıfır Atık Belgesi ile geri dönüşümde rol model oluşturuyor.

Şirket, Cumhuriyet'in 100. yılı başta olmak üzere son 3 yılda düzenlediği çeşitli aktivitelerle 25 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.???????

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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