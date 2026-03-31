Bakan Bolat: Türk TIR Şoförleri İçin 15 Günlük Transit Geçiş Vizesi Sağlamış Durumdayız

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'in ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısından sonra İran karşı mukabele ve direniş göstermeye başlıyor ve Körfez ülkelerinde de olan askeri tesislerle başlayarak elindeki en önemli kart olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma silahını çekiyor.Bu tabii dünyada enerji sektörü, petrol, doğalgaz, LNG, petrokimya ürünleri, kimyasallar, gübre gibi temel ürünler açısından çok zengin bir bölge olan Körfez ülkelerinin dünyaya çıkış yolunun kapanması anlamına geliyor. Bu anlamda da deniz trafiği çok büyük aksamaya uğruyor. Navlun fiyatları açısından ciddi bir olumsuz etki yapabiliyor. Baktığımızda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez'de Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı yüzde 89 ve yüzde 66. Diğer Körfez ülkelerinin bağımlılığı yüzde 100 nispetinde. LNG'de ve petrolde bu bölge dünya arzının, üretiminin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu da tabii dünya piyasaları açısından bir belirsizlik faktörüyle beraber ciddi fiyat artışlarını beraberinde getiriyor" dedi.

'15'ER GÜNLÜK TRANSİT GEÇİŞ VİZESİ SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Bolat, " İlk 29 gün 1-29 Mart arasında körfez ülkelerine ihracatımızda yüzde 36,5'lik bir azalma oldu. Bunun karşılığında 1,2 milyar dolara geriledi aylık ihracatımız. Bölgeden ithalatımız ise, enerji kaynaklarının fiyat artışı da etkileyerek yüzde 3'lük bir artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Burada Körfez ülkelerinde ihracatımızdaki azalmada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor. Bu anlamda yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölge ve dünya ülkelerinden ihracat noktasında siparişlerin artmaya başladığını görüyoruz. Stoklar azaldıkça yeni siparişler gelmeye başlıyor. Bu anlamda Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için, karayoluyla transit ticaret noktasında Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız yoğun temaslar sonunda Türk TIR şoförleri için 15'er günlük transit geçiş vizeleri sağlamış durumdayız. Dün bunu Uluslararası Nakliyeciler Derneği başkanı ve yönetimine ilettik. Böylece tüm Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak.Bu, körfezden başta Katar olmak üzere gübre getirme noktasında da bize büyük avantaj sağlayacak. " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı