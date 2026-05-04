Haberler

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz: "Memurlarımız nisan ayında 2 bin 224 lira alım gücü kaybına uğradılar"

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz: 'Memurlarımız nisan ayında 2 bin 224 lira alım gücü kaybına uğradılar'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Memurlarımız sadece Nisan ayında ortalama 2 bin 224 lira alım gücü kaybına, yani zarara uğradılar" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Memurlarımız sadece Nisan ayında ortalama 2 bin 224 lira alım gücü kaybına, yani zarara uğradılar" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Memurlarımız nisan ayında 2 bin 224 lira alım gücü kaybına uğradılar"

Nisan ayında enflasyonun yüzde 4,18 olarak açıklanmasının ardından, memurların Ocak 2026'da aldığı yüzde 11'lik zammın büyük ölçüde eridiğini belirten Cengiz, şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıkladı. Buna göre, 2026 yılı ilk dört aylık enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. Dolayısıyla, Ocak 2026 ayında memurlarımızın aldığı yüzde 11'lik zam eridiği gibi, yüzde 3,27'lik bir enflasyon farkı oluştu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporlarına göre ortalama memur maaşının yaklaşık 68 bin lira olduğu dikkate alındığında, memurlarımız sadece Nisan ayında ortalama 2 bin 224 lira alım gücü kaybına, yani zarara uğradılar. Ocak ayındaki yüzde 11'lik artışın erimesi de cabası. Artık bırakın bıçağın kemiğe dayanmasını, bıçak kemiği parçalama noktasında. Enflasyona dayalı maaş artışlarının memurlarımızı ve emeklilerimizi borç batağına ve açlığa sürüklediği ayan beyan ortada. Artık geçim sorunu ile değil daha özele inerek karnımızı doyuramama ve barınamama sorunu ile karşı karşıyayız. Bir an önce, memurlarımızın ve emeklilerimizin ücretleri, enflasyon sarmalından kurtarılmalı, 'İnsani Yaşam Endeksi' oluşturularak bu endeks üzerinde belirlenecek ücretler ile memurlarımız ve emeklilerimiz insan onuruna yaraşır mali imkanlara kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, ivedilikle Kamu Personeli Yönetim Sistemi ve Kamu Personeli Mali Yönetim Sistemi ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Sadece Nisan ayında kaybedilen ortalama 2 bin 224 lira ile kaç termos, kaç bavul, kaç çaycı, kaç radyo alınabileceği de ayrıca unutulmamalıdır. Sonuç itibariyle; karar memur kardeşlerimizin olacak. ya tercihimizi insanca yaşamadan yana kullanacağız ya da açlık ve sefalete sürüklenmeye devam ederek, işportacı sendikaların reva gördüğü ömrü üç ay bile olmayan ve hatta sağlığa zararlı ürünlere razı olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden