Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz: 'Memurlarımız nisan ayında 2 bin 224 lira alım gücü kaybına uğradılar'

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Memurlarımız sadece Nisan ayında ortalama 2 bin 224 lira alım gücü kaybına, yani zarara uğradılar" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Memurlarımız nisan ayında 2 bin 224 lira alım gücü kaybına uğradılar"

Nisan ayında enflasyonun yüzde 4,18 olarak açıklanmasının ardından, memurların Ocak 2026'da aldığı yüzde 11'lik zammın büyük ölçüde eridiğini belirten Cengiz, şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıkladı. Buna göre, 2026 yılı ilk dört aylık enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. Dolayısıyla, Ocak 2026 ayında memurlarımızın aldığı yüzde 11'lik zam eridiği gibi, yüzde 3,27'lik bir enflasyon farkı oluştu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporlarına göre ortalama memur maaşının yaklaşık 68 bin lira olduğu dikkate alındığında, memurlarımız sadece Nisan ayında ortalama 2 bin 224 lira alım gücü kaybına, yani zarara uğradılar. Ocak ayındaki yüzde 11'lik artışın erimesi de cabası. Artık bırakın bıçağın kemiğe dayanmasını, bıçak kemiği parçalama noktasında. Enflasyona dayalı maaş artışlarının memurlarımızı ve emeklilerimizi borç batağına ve açlığa sürüklediği ayan beyan ortada. Artık geçim sorunu ile değil daha özele inerek karnımızı doyuramama ve barınamama sorunu ile karşı karşıyayız. Bir an önce, memurlarımızın ve emeklilerimizin ücretleri, enflasyon sarmalından kurtarılmalı, 'İnsani Yaşam Endeksi' oluşturularak bu endeks üzerinde belirlenecek ücretler ile memurlarımız ve emeklilerimiz insan onuruna yaraşır mali imkanlara kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, ivedilikle Kamu Personeli Yönetim Sistemi ve Kamu Personeli Mali Yönetim Sistemi ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Sadece Nisan ayında kaybedilen ortalama 2 bin 224 lira ile kaç termos, kaç bavul, kaç çaycı, kaç radyo alınabileceği de ayrıca unutulmamalıdır. Sonuç itibariyle; karar memur kardeşlerimizin olacak. ya tercihimizi insanca yaşamadan yana kullanacağız ya da açlık ve sefalete sürüklenmeye devam ederek, işportacı sendikaların reva gördüğü ömrü üç ay bile olmayan ve hatta sağlığa zararlı ürünlere razı olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı