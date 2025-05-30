Devlet İşçilerine İlave Tediye Ödemesi Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak. - ANKARA