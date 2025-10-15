Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Murat Kılıç yönetimindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi. Böylece Belçika merkezli Ontex'in Türkiye'deki tüm operasyonları, Dilek Grubu çatısı altına geçti.

TÜRKİYE PAZARINA 25 YIL ÖNCE GİRDİ

Ontex, Türkiye pazarına 2000 yılında çocuk bezi markası Canbebe'nin üreticisi Astel'i satın alarak adım atmıştı. Şirket, o dönemden bu yana Canbebe, Canlady ve Canped markalarıyla sektörde yer alıyordu.

8 AYLIK SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Şubat ayında başlayan satış süreci, 8 aylık bir değerlendirme ve onay sürecinin ardından resmiyet kazandı. Anlaşma kapsamında Dilek Grubu, Ontex'in Türkiye'deki üretim tesisleri, ihracat operasyonları ve ticari faaliyetlerini devraldı.

TÜRKİYE DEFTERİ TAMAMEN KAPANDI

Yaklaşık çeyrek asırdır Türkiye'de faaliyet gösteren Ontex, bu satışla birlikte ülkedeki operasyonlarını tamamen sonlandırarak pazardan çekildi. Şirket, 25 yıllık varlığının ardından Türkiye defterini kapatmış oldu.

2,3 MİLYAR EUROLUK DEV

1979 yılında kurulan Ontex, 2023 itibarıyla 2,3 milyar Euro ciroya ulaştı. Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika'da üretim tesisleri bulunan dev şirket, 2010 yılında 1,2 milyar Euro bedelle Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alınmıştı.