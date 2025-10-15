Haberler

Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel kişisel bakım markası Ontex'in Türkiye'den çıkışı resmen tamamlandı. Türkiye pazarına 2000 yılında giren ve yıllık 2,3 milyar Euro ciroya sahip şirketin Türkiye'deki tüm faaliyet ve varlıkları, son dönemde dikkat çeken yatırımlarıyla öne çıkan Dilek Şirketler Grubu'na devredildi.

Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Murat Kılıç yönetimindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi. Böylece Belçika merkezli Ontex'in Türkiye'deki tüm operasyonları, Dilek Grubu çatısı altına geçti.

TÜRKİYE PAZARINA 25 YIL ÖNCE GİRDİ

Ontex, Türkiye pazarına 2000 yılında çocuk bezi markası Canbebe'nin üreticisi Astel'i satın alarak adım atmıştı. Şirket, o dönemden bu yana Canbebe, Canlady ve Canped markalarıyla sektörde yer alıyordu.

8 AYLIK SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Şubat ayında başlayan satış süreci, 8 aylık bir değerlendirme ve onay sürecinin ardından resmiyet kazandı. Anlaşma kapsamında Dilek Grubu, Ontex'in Türkiye'deki üretim tesisleri, ihracat operasyonları ve ticari faaliyetlerini devraldı.

TÜRKİYE DEFTERİ TAMAMEN KAPANDI

Yaklaşık çeyrek asırdır Türkiye'de faaliyet gösteren Ontex, bu satışla birlikte ülkedeki operasyonlarını tamamen sonlandırarak pazardan çekildi. Şirket, 25 yıllık varlığının ardından Türkiye defterini kapatmış oldu.

2,3 MİLYAR EUROLUK DEV

1979 yılında kurulan Ontex, 2023 itibarıyla 2,3 milyar Euro ciroya ulaştı. Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika'da üretim tesisleri bulunan dev şirket, 2010 yılında 1,2 milyar Euro bedelle Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alınmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

çekilen yatırımcılar kapanan fabrikalar işyerleri dükkanlar zirve yapmış durumda peki neden ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.