Dev banka binlerce çalışanını işten çıkarıyor

Güncelleme:
Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bu plan çerçevesinde banka, ilk etapta 3500 çalışanını işten çıkaracak. Uzmanlar, bu kararın tüm Avustralya bankacılık sektöründe sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor.

Avustralya merkezli ANZ Group, geniş çaplı bir küçülme planını duyurdu. Bankanın yeni CEO'su Nuno Matos, 3 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Bu adım, ülkede son yıllarda bankacılık sektöründe görülen en büyük işten çıkarma dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYORLAR

ANZ, söz konusu küçülmenin 560 milyon Avustralya doları (yaklaşık 369 milyon ABD doları) tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti doğuracağını belirtti. Banka, bu sürecin uzun vadede operasyonel verimliliği artırmayı ve organizasyon yapısını sadeleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Toplamda yaklaşık 43 bin kişiyi istihdam eden ANZ, rakipleri Westpac ve National Australia Bank'a kıyasla daha büyük bir iş gücüne sahip. Ancak yeni plan yalnızca kadrolu çalışanları değil, bin yükleniciyi de kapsıyor. Ayrıca, danışmanlarla ve üçüncü taraf şirketlerle yapılan sözleşmeler de gözden geçirilecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SARSINTI YARATACAK

Uzmanlar, ANZ'nin aldığı bu kararın yalnızca kurum içinde değil, tüm Avustralya bankacılık sektöründe sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor. Diğer finans kuruluşlarının da benzer adımlar atabileceği öngörülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
