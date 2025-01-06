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Dev banka, altın tahminini değiştirdi

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Goldman Sachs, 3 bin dolar altın tahminini 2025 yıl sonundan 2026 ortasına erteledi. Bankanın bu hamlesi, piyasalarda büyük bir etki yarattı.

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini daha ileri tarihe uzattı.

Goldman, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor. Altın bugün Asya piyasalarında hafif yukarı gelerek 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.

Dev banka, altın tahminini değiştirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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