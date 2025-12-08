Dev banka 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

İsviçre'nin dev bankası UBS'in 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracağına yönelik iddia büyük ses getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler üzerine İsviçre merkezli bankacılık devinden resmi açıklama geldi.

RAKAM VERMEDİLER AMA...

UBS, belirtilen sayıyı doğrulamazken, hem İsviçre'de hem de küresel ölçekte işten çıkarma sayısını minimumda tutmayı hedeflediklerini açıkladı. Banka, pozisyonların azaltılmasının birkaç yıla yayılacağını ve ağırlıklı olarak doğal işten ayrılmalar, erken emeklilik imkanları ve dış kaynaklı pozisyonların şirket içine alınması yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

TOPLAM İSTİHDAMDA YÜZDE 9'LUK KÜÇÜLME

UBS, 2023 yılında satın aldığı eski rakibi Credit Suisse'in entegrasyon süreci kapsamında bir süredir işten çıkarma adımları atıyor. İddia edilen 10 bin kişilik yeni işten çıkarma dalgası gerçekleşirse, bu rakam bankanın toplam istihdamında yaklaşık yüzde 9'luk bir küçülmeye karşılık geliyor. UBS'nin 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 110 bin çalışanı bulunuyordu.