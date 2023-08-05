Deutsche Bank yıl sonu dolar tahminini 32 TL'ye yükseltti

Dünyaca ünlü Deutsche Bank, yıl sonu dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Alman banka, 2023 sonu için tahminini 27 TL'den 32 TL'ye çıkarırken, 2024 sonu için ise 35 TL olarak açıkladı.

Türkiye'de faiz artışlarına rağmen temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 artarak aylık bazda 1,5 yılın zirvesine tırmandı. Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler yıl sonu dolar/TL tahminlerini kötümser yönde güncellemeye başladı. Son tahmin güncellemesi ise Alman Deutsche Bank'tan geldi.

5 LİRA ARTIRDI

Deutsche Bank analistleri, dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27'den 32'ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL'ye yükselmesini bekliyor. Deutsche Bank analistleri, fiyat artışlarına ve "politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara" işaret etti.

HSBC DE YÜKSELTTİ

İngiliz banka HSBC de dolar/TL beklentisini 2023 sonu için 27'den 29'a, 2024 için 29'dan 32'ye yükseltmişti. Dış ticaret açığındaki artışa ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çeken HSBC ekonomistleri, cari dengede beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğine vurgu yapmıştı. Ayrıca yüksek enflasyonun reel faizleri düşürdüğünü belirten banka, bunun da TL üzerinde risk oluşturabileceğini belirtmişti.