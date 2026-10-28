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Deutsche Bank net karını beklentilerin üzerinde 1,85 milyar avroya çıkardı

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Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte net karını yüzde 2 artırarak 1,85 milyar avroya çıkardı ve 1,44 milyar avroluk piyasa beklentisini aştı. Kurumsal ve özel bankacılıktaki güçlü gelir artışı karı desteklerken, hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3,5'in üzerinde değer kazandı.

Alman finans kuruluşu Deutsche Bank, yılın üçüncü çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artırarak 1,85 milyar avroya ulaştırdığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım bankacılığı gelirlerindeki kısmi zayıflığa rağmen bireysel ve kurumsal bankacılık kollarındaki güçlü performans, kar artışında belirleyici oldu.

Banka, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artırarak 1,85 milyar avroya çıkardı.

Analistlerin ortalama 1,44 milyar avroluk net kar tahminini geride bırakan Frankfurt merkezli banka, temmuz-eylül döneminde toplam gelirlerini de yüzde 4 artışla 8,33 milyar avroya ulaştırdı.

Yıllık gelir hedefini 33 milyar avronun üzerine çıkaran bankanın bu performansı sonrası, borsada işlem gören hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3,5'in üzerinde değer kazanarak 29,86 avroya yükseldi.

Kurumsal bankacılıkta rekor gelir, yatırım biriminde küresel yavaşlama

Küresel sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar, artan tahvil faizleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırım bankacılığı gelirleri dünya genelinde baskılanırken, Deutsche Bank'ın yatırım bankacılığı birimi gelirleri bu çeyrekte yüzde 2 geriledi.

Bankanın en büyük iş kollarından, sabit getirili menkul kıymet ve döviz ticareti gelirleri yüzde 3 düşüş kaydetse de bu azalış, ABD'li rakiplerinin ortalama yüzde 5'lik kaybına kıyasla daha sınırlı kaldı.

Buna karşın kurumsal bankacılık birimi rekor kırarak gelirlerini yüzde 9, özel bankacılık birimi ise yüzde 8 artırarak beklentileri aştı.

"2026 ve 2028 hedeflerimize bağlıyız"

Gelişmeleri değerlendiren Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yıllar süren yapılanma süreçlerinin ardından bankanın istikrarlı kar serisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ve 2026 hedeflerimize ulaşma konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu performans, 2028 yılı için hedeflediğimiz yüzde 13'ün üzerindeki özkaynak karlılığı potansiyeline olan güvenimizi de artırıyor." ifadesini kullandı.

Geçmişten gelen hukuki yükümlülükler ve davalar sürüyor

2019 yılından bu yana iş modelini kökten değiştirerek maliyet azaltma ve küçülme stratejisi izleyen banka, geçmişten kalan yasal risklerle mücadele etmeye devam ediyor.

Son olarak temmuz ayında "cum-cum" olarak bilinen vergi usulsüzlüğü şüpheleri kapsamında savcılık tarafından Bonn ve Frankfurt'taki genel merkez binalarında aramalar yapılan kurum, eylül ayında da eski bir yöneticisiyle olan 152 milyon avroluk tazminat davasında mahkeme dışı sulh yoluna gitti. Benzer nitelikteki diğer davalarda eski çalışanların bankadan toplam 700 milyon avroluk tazminat talebi bulunuyor.

Kaynak: AA
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