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Ders zili 123 okulda "tarım ve hayvancılık" için çaldı

Ekonomi Haberleri

Ders zili 123 okulda 'tarım ve hayvancılık' için çaldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile tarım alanındaki iş birliklerinin başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile tarım alanındaki iş birliklerinin başladığını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile tarım alanındaki iş birliğimiz başlıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve eğiticilerimizi hem sahada hem masada tüm imkanlarımızla destekleyecek, tarımın geleceğini birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu iş birliği 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

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