Dereli'de sel sonrası yapılan yatırımlarla nüfus arttı

Dereli'de sel afeti sonrası yapılan yatırımlar tersine göç başlattı

Giresun'un Dereli ilçesinde 2020 yılında yaşanan sel sonrası 3 bine düşen nüfus ilçeye yapılan yatırımlarla 10 bine yükseldi

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afeti sonrası selden en fazla etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli'de sel sonrası 3 binlere düşen nüfus ilçeye yapılan yatırımlar ile 10 binlere yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaşanan afet sonrası yapılan yatırımların ilçenin görünümünü ve makus talihini değiştirdiğini söyledi. Başkan Şenlikoğlu "Yaşanan afetin ardından ilçemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve bakanlarımızın katkılarıyla beraber devasa işler yapıldı. İlçe merkezimizdeki yenilenme, konutların yapılması ve belediyemize sağlanan kaynakların da iyi değerlendirilmesi sonucu önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bunlar belediyemiz bütçesinin çok üzerinde hizmetlerdir. Belediyemiz sadece rutin yapması gereken işleri değil, vatandaşımızın burada istihdam edilmezi, daha konforlu yaşaması ve ekonomik olarak daha güçlü olmaları anlamında yatırımlar yapılmaktadır. Afetle beraber ilçemizden bir göç dalgası başlamıştı. Ancak ilçemize yapılan modern konutlar, altyapı, çevre düzenlemeleri göçü tersine çevirdi. Bununla beraber ilçemizdeki memurlar önceden il merkezine gidip gelirlerken şimdi ilçemizde ikamet etmeye başlamasıyla ilçe nüfusumuz artmaya başladı. Daha önceden 5-6 binlerde olan ve afet sonrası 3 binlere düşen ilçe nüfusumuz şimdi 10 binlere yaklaştı. Bu da afet sonrası kaynakların doğru kullanılarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapıldığını gösteriyor. İlçemiz adına yeni ve güzel projelerimiz de var. Bu projelerin de hayata geçirilmesiyle ilçemiz insanlarının göç ettiği değil, dışardan göç alan bir ilçe haline geleceğiz" dedi.

Hayvancılığa katkı sağlayacak yatırım

İlçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak yatırımların da olduğunu anlatan Başkan Şenlikoğlu, "Sadece belediye sınırlarında değil, köylerimizde hatta komşu il ve ilçelerimize de hitap edecek canlı hayvan pazarı ve mezbahana yapımı tamamlandı. Özellikle yaylacılığın hakim olduğu ilçemizde canlı hayvan pazarının hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yine belediyemizin otoparklı ve içerisinde bilgi evi olan modern belediye hizmet binasının önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemizin ihtiyaçlarından birisi olan misafirhanesi, sosyal tesisinin de yapımı tamamlandı. Daha önce ilçe merkezinde sokak aralarında bina altlarında hem gürüldü hem de görüntü kirliliğine neden olan tamirhaneleri, atölyeleri de nihayet yapımını tamamladığımız küçük sanayi sitesine taşımaya başladık" diye konuştu.