Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan tesiste üretilen pul biber ve salçalar başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Depremden sonra ayakta kalanlarla birlikte üretimlerini sürdüren işletme, günlük 20 ton üretim yapıyor ve ihracat gerçekleştiriyor.

Depremin yıktığı İslahiye'de sanayinin çarkları tekrar dönmeye başladı

Üretilen pul biber ve salçalar birçok ülkeye ihraç ediliyor

GAZİANTEP - Depremin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan tesiste üretilen pul biber ve salçalar başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım sanayisi çarkı tekrar dönmeye başladı. Yaraların yavaş yavaş sarıldığı biberiyle meşhur İslahiye'de biberler tesislerde pul biber ve salça olarak işlenip satışa sunulurken birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

"Ayakta kalanlarla mücadelemiz devam ediyor"

Depremden sonra ayakta kalanlarla birlikte üretimlerini sürdüklerini belirten pul biber ve salça üretim tesisi işletmecisi Haydar Yalçınkaya, "Deprem bizi çok ciddi bir şekilde etkiledi. Deprem bizi 20 yıl geriye attı. Hem maddi hem de manevi olarak bizi çok etkiledi. Ama biz mücadeleye devam ediyoruz. Ayakta kalanlarla beraber süreci devam ettiriyoruz" dedi.

"Günlük 20 ton üretim yapıyoruz"

Günlük 20 tona yakın üretim yaptıklarını belirten Yalçınkaya, "Aroma ve kalite olarak bu bölgenin ürünü dünyada eşi benzeri olmayan bir üründür. Tamamen yerel tohumlarda üretim yapıyoruz. Günlük ortalama 10 ton pul biber ve 10 ton salça olmak üzere yaklaşık 20 tona yakın üretimimiz oluyor" şeklinde konuştu.

"Birçok ülkeye ihracatımız var"

Birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yalçınkaya, "Hem iç piyasaya hem de yurt dışına çalışıyoruz. İhracatımız Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine var. Deprem İslahiye, Nurdağı bölgesini daha çok vurdu. Ciddi bir maddi açığımız var. Bu bölgedeki çiftçi ve sanayicilere devletten destek bekliyoruz. Biz devletimizin desteklerinin nokta yerlere verilmesini istiyoruz" diye konuştu.