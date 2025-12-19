Konteynerde ürettiği köpek tasmalarını 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Mustafa Sürmeli, konteynerde kurduğu atölyede el emeğiyle köpek tasmaları üreterek yurt dışına açıldı. 20'den fazla ülkeye ihracat yaparak işini büyütmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yeri yıkılan Mustafa Sürmeli, üretimini sürdürmek için konteynerde kurduğu atölyede el emeğiyle hazırladığı köpek tasmalarını 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Henüz 18 yaşındayken mesleğe adım atan 30 yaşındaki Sürmeli, babasının nalbur dükkanında gördüğü köpek tasmalarından etkilenerek üretime yöneldi.

Yerli malzemelerle başladığı serüvenle 2 yıl içinde yurt dışına açılan Sürmeli, 20 yaşında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Deprem öncesine kadar Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda üretim yapan Sürmeli'nin iş yeri, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretimi bırakmayan Sürmeli, konteynerde kurduğu atölyede çalışmaya devam etti.

"Ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz"

Mustafa Sürmeli, AA muhabirine, yıllık satışlarının talebe göre değiştiğini söyledi.

Ürünlerin tamamen el emeğiyle yapıldığına dikkati çeken Sürmeli, şöyle konuştu:

"Yıllık 10 ila 15 bin ortalama üretimimiz var ve ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz. Bu ürünleri 20'nin üzerinde ülkeye ihracat ederken, her geçen gün bu ülke sayısı genişliyor. Üretimin her aşaması elde geçiyor. Hakiki ve özel deriler kullanıyoruz bu ürünlerde, onun için de dış piyasadan ilgi görüyoruz. Ürünlerimiz de yurt dışında büyük beğeni topluyor."

Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yoğun talep aldığını belirten Sürmeli, talebin her geçen gün arttığını, müşterilerin ürün kalitesini gördükçe kendilerine ulaşıp özel siparişler verdiğini ifade etti.

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istediğini anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Yurt dışı pazarına daha fazla açılmak, oradaki adet sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Avrupa'da çok fazla sayıda köpek sahibi var ve kaliteli ürünler istiyorlar. Biz de bu kaliteyi her geçen gün karşılamak istiyoruz, daha da yükselterek, kendimizi de geliştirerek. Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Ekonomi
title