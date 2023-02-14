Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi
Ekonomi Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilimiz olumsuz etkilendi. Acı olay sonrasında deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. 10 ilde OHAL ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkazlarda canla başla mücadele ediyor.
6 AY ERTELEME
Tüm gözler depremin 9. gününde enkazdan gelecek mucizelere çevrilmişken, deprem bölgesindeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı. Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
FAİZİ, HAZİNE KARŞILAYACAK
Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.