Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilimiz olumsuz etkilendi. Acı olay sonrasında deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. 10 ilde OHAL ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkazlarda canla başla mücadele ediyor.

6 AY ERTELEME

Tüm gözler depremin 9. gününde enkazdan gelecek mucizelere çevrilmişken, deprem bölgesindeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı. Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

FAİZİ, HAZİNE KARŞILAYACAK

Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.