Deprem Bölgelerinde Şap Hastalığına Karşı Aşılama Yetersiz

Türkiye'deki deprem bölgelerinde şap hastalığına karşı yapılan aşılamanın yetersiz olduğu belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftçi Hakan Demirel, 3 hayvanının hastalıktan dolayı öldüğünü söyleyerek Tarım ve Orman Bakanı'na seslendi. Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk ise deprem bölgesindeki aşılama eksikliğine dikkat çekti.

DİLAN KUTLU

Türkiye'de uzun zamandır büyükbaş hayvanlarda farklı bölgelerde görülen şap hastalığı deprem bölgelerinde de tekrar ortaya çıkmaya başladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çiftçi Hakan Demirel, 3 hayvanın hastalıktan dolayı öldüğünü belirterek, "Deprem bölgesindeyiz zaten, yapacak bir şey yok, esnaflık da yapamıyoruz. 25-30 hayvan aldık. SAT-2 aşılarını vurdum. Onun peşine 3 hayvanım öldü. Elbistan'ın köylerinde milletin hayvanı kalmadı" dedi. Demirel, Tarım ve Orman Bakanı'na "sesimizi duyun" çağrısı yaptı. Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk de deprem bölgesinde veteriner hekimlerin ölümünden kaynaklı aşılamada bir eksiklik olduğunu belirterek, "Depremin olduğu illerde aşılama yapıldı ama çoğu ahırlar yıkılmış, üreticiler ölmüş olduğundan dolayı tahmin ediyorum o bölgelerde yüzde yüz aşılama yapılamadı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Mart 2023 tarihinde Türkiye'de ilk SAT-2 serotipi şap hastalığı görüldüğünü açıklamış, ŞAP hastalığına karşı üretilen aşıların hayvanlara uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

Bölgede şap hastalığının yeni bir türü olan SAT-2 serotipine karşı aşılamalar yapıldı ancak yakın zamanda Türkiye'nin deprem ve diğer bölgelerindeki üreticiler, şap hastalığından dolayı hayvan ölümleri dillendirmeye başladı.

"ÜÇ HAYVANIM ÖLDÜ ŞAP HASTALIĞINDAN, TARIM BAKANIM BİZE ULAŞSIN"

Kahranmaraş'ın Elbistan ilçesinden çiftçi Hakan Demirel 3 hayvanının hastalıktan dolayı öldüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanı'na çağrı yaptı:

"3 hayvanımız öldü tabaktan (şap hastalığının halk dilinde kullanımı). Hayvanlarım yaş itibarıyla 7-8 aylık olduğu için direnci yüksek olmadığından kaldırmıyor, ölüyorlar. Üçünün durumu ağır biri de ölmek üzere. Tarım Bakanım bize ulaşın. Deprem bölgesindeyiz zaten, yapacak bir şey yok, esnaflık da yapamıyoruz. 25-30 hayvan aldık. 'Büyütelim bu işi devam ettirelim çocuğumuzun rızkını buradan kazanalım' diye yurtdışından gelen hayvanlardan mı neyden anlamadım bu virüs bulaştı. Tabak aşısını (şap aşısı) vurdum, çiçek aşılarını vurdum SAT-2 aşılarını durdum. Onun peşine 3 hayvanım öldü. Ne yapalım, yardımcı olun? Elbistan'ın köylerinde milletin hayvanı kalmadı. Durum vahimleşti buna el atın. Bu zararları bir şekilde karşılayın. Yoksa bu işin altından kalkamayacağız, iflas edeceğiz. İlaç paralarından da geçtim hayvanlarımın ölmesi bizi psikolojik olarak bitiriyor. Bu duruma el atın, yardımcı olun. Yapacak bir şeyimiz kalmadı."

"SAT-2 AŞISINI BAZI ÜRETİCİLER YAPTIRMAMIŞ OLABİLİR"

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk ise konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Salgın şekilde şap hastalığı söz konusu değil. Münferit vakaların çıkması çok doğal. Hiçbir aşının koruyuculuğu yok. Hayvanın bağışıklık sistemine kadar aşı korumamış olabilir. Ben de arada bir duyuyorum ve şuna bağlıyorum. SAT-2 yeni çıkan şapın türü bir buna karşı yapılan aşı var. Bir de her sene şapa karşı yapılan aşı vardı. Bu yapıldı. Şap virüsünün SAT-2 alt türü buna karşı ikinci kez hayvanlar aşılandı. Bu aşıyı bazı üreticiler yaptırmamış olabilir. Şu anda Şap hastalığı genel olarak yaygın bir şekilde yok."

"DEPREM BÖLGELERİNDE YÜZDE YÜZ AŞILAMA YAPILAMADI"

Ertürk, deprem bölgesinde hastalığın görülmesinin nedenlerini ise şöyle açıkladı:

"Deprem bölgesinde görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmı vefat etti. Diğer kısmının evleri dağıldı, göç etmek zorunda kaldılar. Fiziksel ve psikolojik olarak görevlerini yapamadılar. Bakanlık diğer illerden her bölgeye gönüllü veteriner hekim yolladı. 10-15 günlüğüne deprem bölgesine aşı yapmaya gitti o hekimler. Depremin olduğu illerde aşılama yapıldı ama çoğu ahırlar yıkılmış, üreticiler ölmüş olduğundan dolayı tahmin ediyorum o bölgelerde yüzde yüz aşılama yapılamadı. Oraya giden arkadaşlar çok zor koşullarda çalıştı. Bazılarına yol gösteren olmadı, nedenleri budur diye tahmin ediyorum."