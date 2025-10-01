Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

YARIN LPG'YE 1 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından (2 Ekim Perşembe) itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasada işlem gören Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve rafineri maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor. Bu maliyetlere ek olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) marjları, dağıtıcı ve bayi payları ekleniyor. Son aşamada ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa fiyatı oluşturuluyor. Bu nedenle küresel petrol piyasalarındaki en ufak dalgalanma ve kur hareketi, doğrudan Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin : 53.19 lira

Motorin : 54.46 lira

LPG : 26.51 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin : 53.03 lira

Motorin : 54.31 lira

LPG : 25.88 lira

ANKARA

Benzin : 54.02 lira

Motorin : 55.45 lira

LPG : 26.40 lira

İZMİR

Benzin : 54.35 lira

Motorin : 55.76 lira

LPG : 26.33 lira