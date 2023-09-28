Denizli İhracatçılar Birliği Marmomac Fuarında Yerini Aldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen ve 29 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Marmomac Fuarında ikinci kez yerini aldı.

Doğal taş sektörüne yönelik 26-29 Eylül 2023 tarihlerinde Verona/İtalya'da düzenlenen Marmomac Fuarı'nda Denizli İhracatçılar Birliği info stant ile yer alıyor. Böylelikle, fuar süresince üye firmaların toplantı organizasyonları kapsamında stant alanını kullanmalarına ve sektör tanıtımına olanak sağlıyor.

Denizli Milletvekili Şahin Tin, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu firmaları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'den fuarda katılımcı olarak 161 firma bulunuyor. Denizli'yi ise 25 firmamız temsil ediyor. DENİB info standıyla hem üyelerimizin yanında olmayı hem de stant açmayan ancak fuarı ziyaret eden firmalarımıza toplantı alanı tesis etmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere, Denizli ihracatında maden sektörünün çok önemli bir yeri var. Maden sektörü, ilimizin toplam ihracatından yaklaşık yüzde 6,5 oranında pay alıyor. Geçtiğimiz sene 280 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Güncel rakamlara göre ise, ilimizin doğal taş ihracatı yılın ilk sekiz ayında 175 milyon dolara ulaştı."

İşlenmiş doğal taş ihracatında zirvedeki yerimizi koruyoruz.

Denizli'nin maden sektörü ihracatının en dikkat çeken özelliğinin yüzde 85 oranında işlenmiş doğal taş ihracatı yapılması olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Denizli'nin işlenmiş doğal taş ihracatı 146,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla ilimiz, işlenmiş doğal taş ihracatında ülke çapında zirvede yer alıyor. İlimizden 337 firma 115'ten fazla ülkeye işlenmiş doğal taş ve traverten ihracatı yapıyor. Ülke grupları bazında değerlendirdiğimizde ise; Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 43, Avrupa ülkelerine yüzde 25, Asya ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 9, Okyanusya ülkelerine ise yüzde 7 oranında doğal taş ihracatı gerçekleştiriyoruz. İlimiz doğal taş ihracatçıları güncel trendleri takip ederek, dünya standartlarında üretim yapıyor. Dünyanın en ünlü merkezlerinde Denizli mermerlerini görmek mümkün. Bu sene 57. kez kapılarını açan Marmomac Fuarı'nın hayırlı olmasını ve tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyor, fuara ziyaretçi olarak katılan firmalarımızı toplantı organizasyonları için standımıza davet ediyorum." dedi. - DENİZLİ