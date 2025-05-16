Denizli Esnafı, KKTC Cumhurbaşkanı ile Ticari Görüşmelerde Bulundu

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Denizlili iş adamları ile ziyaret etti. Heyetler arası ticari görüşmelerin başlandığı belirtildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Nisan ayında gerçekleştirdikleri KKTC ziyareti sonrası Denizlili iş adamları ile yapılan görüşmeler sonrasında, ticari anlaşma yapmak isteyen iş adamları ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin meyvesini almaya başladıklarını ve karşılıklı olarak ticari görüşmelerinde başladığını belirten Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ilimizin önemli sivil toplum örgütü olan AYSİAD aracılığı yaptığı Denizli ziyareti sonrası bizlerde oda başkanlarımız ile birlikte Nisan ayında Kıbrıs ziyaretinde bulunup istişare toplantıları düzenlemiştik. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımı ile gerçekleşen toplantılarımızda karşılıklı olarak hangi sektörlerde yatırım ve ticari ilişkiler kuracağımızı belirleyen toplantılar yapmıştık. Denizli'de iş adamlarımız ile yaptığımız görüşmeler ve toplantılar sonrasında bu sefer yatırımcı ve ticari anlaşma yapmak isteyen esnaflarımız ile birlikte tekrar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ettik. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti iş dünyası ile bir araya gelen Denizlili iş adamlarımız birçok sektörde anlaşma yapmak adına bir araya geldi. Bu ziyaretlerimizin meyvesini almak ve yavru vatanımız Kıbrıs ile ticari ilişkilerimizin artmasına vesile olmak bizler için gurur verici. Denizli'mize ve Denizli esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantılarda DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, Denizli sektörleri ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olarak yapılacak ticari anlaşmalara yönelik hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. - DENİZLİ