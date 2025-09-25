Denizli'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Projesi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülecek Denizli Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Araştırması Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Denizli turizmini güçlendirmek amacıyla DTO ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülecek Denizli Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Araştırması Projesi için iş birliği protokolü DTO'da imzalandı.DTO Hizmet Binası'ndaki imza törenine, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı katıldı.

Denizli'nin alternatif turizm potansiyeli, harekete geçirilecek

İmzalanan protokol ile, Denizli'nin kültürel, kırsal ve doğal değerlerinin yürüyüş ve bisiklet rotaları aracılığıyla turizme kazandırılması, bu rotaların dijital haritalar ve tanıtım materyalleri ile ulusal ve uluslararası platformlarda görünür hale getirilmesi sağlanacak.

Başkan Erdoğan: "Denizli, her şeyi ile çok güzel bir turizm şehri"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin sadece Pamukkale ile değil, tüm ilçeleriyle bir turizm kenti olduğuna dikkat çekmek istediklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Bu projemiz sayesinde, alternatif turizm potansiyelimizi ortaya çıkaracak ve şehrimizin turizm çeşitliliğini artıracağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

İl Müdürü Otaklı, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan'ı, proje kapsamında DTO ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarının birlikte hazırladıkları turizm haritası hakkında ayrıntılı bilgilendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı da projenin şehrin doğal ve kültürel değerlerini turizme kazandırarak kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağının altını çizdi. Otaklı, "Denizli Ticaret Odası ile yaptığımız bu iş birliği ile, sürdürülebilir turizm için önemli bir adım atıyoruz. Bu iş birliğini geliştirerek daha da ilerletmek istiyoruz. Desteklerinden dolayı Uğur Erdoğan Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet dilekleri ve proje kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.

Denizli'nin turizm haritası hazırlandı

Proje kapsamında, Denizli'nin turizm haritası hazırlandı. Şehrin tamamında turistik tüm noktalar işaretlendi ve isimlendirildi. Kısaca bilgiler de verildi. Harita, havalimanı gibi toplu ulaşımın sağlandığı alanlarda turistlere ücretsiz dağıtılacak. Haritadan faydalanacaklar isterlerse karekod okutarak dijital ortamda da kullanabilecekler. Haritaya, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisine sunulmak amacıyla Çardak Havalimanı'nda oluşturulacak bir panoda da yer verilecek. - DENİZLİ