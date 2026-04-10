Haberler

Denizli'deki petshop denetimlerinde 14 papağan ile 150 su kaplumbağasına el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de yaptığı petshop denetimlerinde 14 papağan ve 150 yasaklı istilacı su kaplumbağası ele geçirildi. İlgili işletmelere ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli'de gerçekleştirdiği petshop denetimlerinde, 14 papağan ile bulundurulması yasaklı istilacı türler kapsamında değerlendirilen 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirdi.

Paylaşımda yasak türlere geçit verilmediğine işaret edilerek, ekiplerce gerçekleştirilen petshop denetimlerinde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda ve 13 sultan papağanı ile bulundurulması yasaklı istilacı türlerden 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konulduğu ifade edildi.

Paylaşımda ilgili mevzuat kapsamında işletme sahiplerine idari para cezası uygulandığı ve hayvanların koruma altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

