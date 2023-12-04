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Denizli'de Pamuk Hasadı Tamamlanıyor

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Türkiye'de beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun yurt genelinde üretiminde 8. sırada yer alan Denizli'de, hasatta sona yaklaşılıyor. Kentin birçok bölgesinde önceki yıla oranla üretimde verim arttığı pamuk hem üreticileri hem de alıcıları memnun etti.

Türkiye'de beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun yurt genelinde üretiminde 8. sırada yer alan Denizli'de, hasatta sona yaklaşılıyor. Kentin birçok bölgesinde önceki yıla oranla üretimde verim arttığı pamuk hem üreticileri hem de alıcıları memnun etti.

Denizli'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Sarayköy ilçesinde 67 bin dekar alanda ekili olan pamukların yüzde 90 hasadı tamamlandı. Hasat öncesi üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, hasat hakkında bilgiler aldı. 50 dekarlık alanda pamuk üretimi yapan üretici Hasan Adalı, geçmiş yıllarda elle yapılan hasadın teknolojinin gelişmesiyle makinalarla yapılmaya başlandığını ve modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden de büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını belirtti. Türkiye'de Ege, Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Batı Akdeniz Bölgelerinin ekolojik şartları pamuk üretimi için elverişli durumda. Denizli'de üretilen Ege pamukları kalite olarak standart olarak kabul ediliyor ve tekstil sektöründe öncelikli olarak tercih ediliyor. Kentte pamuk üretimi yoğun olarak Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçesinde yapılıyor. Son yıllarda ortalama 100 bin dekar alanda üretim gerçekleşirken, bu sezon üretim alanı 123 bin 595 dekara ulaştı.

"Türkiye'de pamuk üretiminde Denizli 8. sırada yer almaktadır"

2023 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar, "2022 yılında Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerimizde 123 bin 595 dekar alanda 61 bin 932 ton pamuk elde ettik. Makinalı hasat işlemleri devam etmekte hasat yapılan parsellere göre ortalama verim 428,6 kilogram olup Türkiye'de pamuk üretiminde Denizli 8. sırada yer almaktadır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Denizli Çınar Ekonomi Güncel Haberler

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