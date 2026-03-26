Denizli'de kaçak emlakçılara geçit yok

Denizli Emlakçılar Odası, yetki belgesiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren emlakçılara karşı denetimlerini sıklaştırdı. İlk etapta 13 kaçak işletme hakkında işlem başlatılırken, usulsüz ilanlar da kaldırıldı.

Denizli Emlakçılar Odası, gayrimenkul sektöründe düzeni sağlamak ve mesleğin itibarını korumak amacıyla sahaya indi. Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Muhammet Karataş tarafından yapılan açıklamada, yetki belgesi bulunmayan ve ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında şimdiye kadar 13 kaçak emlakçı tespit edilerek bu kişilerle görüşmeler yapıldı ve gerekli yasal süreçler başlatıldı. Ayrıca yetki belgesi olmadan çeşitli platformlarda paylaşılan ilanların kaldırılması sağlandı.

Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Muhammet Karataş, kayıt dışı faaliyetlerin sektöre zarar verdiğine dikkat çekerek, "Bu bir başlangıçtır. Denetimlerimiz kesintisiz devam edecek. Ticaret belgesi ve ruhsatı bulunmayan, kamuoyunda 'ayakçı' olarak tabir edilen kayıt dışı faaliyetlerin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
